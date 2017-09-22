Ханданович близок к продлению контракта с "Интером"

Вратарь "Интера" Самир Ханданович близок к продлению контракта с миланским клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, словенский страж ворот заключит с "нерадзурри" соглашение до 2021 года с зарплатой в размере трёх миллионов евро за сезон.

33-летний Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года, сыграл 211 матчей и пропустил 247 голов.

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