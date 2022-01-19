Ханданович готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"

Теги интер милансамир ханданович

Ханданович готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Интере" Фото твиттер "Интера"

Вратарь "Интера" Самир Ханданович не хочет покидать клуб.

Как сообщает Николо Скира, 37-летний голкипер готов сократить свою зарплату, чтобы остаться в клубе.

Ранее "нерадзурри" предложили Хандановичу новый контракт до лета 2023 года. Также у вратаря есть предложение от "Тоттенхэма".

В этом сезоне Ханданович провел 28 игр, в которых пропустил 22 гола.

Читайте также: Ханданович может перейти в другой клуб Серии А. | http://soccernews.ru 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов