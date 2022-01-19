Ханданович готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"

Фото твиттер "Интера"

Вратарь "Интера" Самир Ханданович не хочет покидать клуб.

Как сообщает Николо Скира, 37-летний голкипер готов сократить свою зарплату, чтобы остаться в клубе.

Ранее "нерадзурри" предложили Хандановичу новый контракт до лета 2023 года. Также у вратаря есть предложение от "Тоттенхэма".

В этом сезоне Ханданович провел 28 игр, в которых пропустил 22 гола.

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