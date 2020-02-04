Ханданович хочет сыграть в дерби с "Миланом", несмотря на сломанный палец

У основного вратаря "Интера" Самира Хандановича появились шансы принять участие в ближайшем дерби с "Миланом".

35-летний страж ворот сломал мизинец на левой руке. Ожидалось, что из-за травмы он пропустит от трёх до четырёх недель.

Впрочем, как сообщает Football Italia, словенец очень хочет сыграть с "россонери", поэтому в ближайшие дни будет тренироваться в специальных перчатках, чтобы понять, сможет ли он выйти на поле в предстоящем поединке.

Матч "Интер" - "Милан" запланирован на воскресенье, 9 февраля. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Ханданович в текущем сезоне провёл за "нерадзурри" 29 игр и пропустил 28 голов.

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