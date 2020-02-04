Ханданович хочет сыграть в дерби с "Миланом", несмотря на сломанный палец
У основного вратаря "Интера" Самира Хандановича появились шансы принять участие в ближайшем дерби с "Миланом".
35-летний страж ворот сломал мизинец на левой руке. Ожидалось, что из-за травмы он пропустит от трёх до четырёх недель.
Впрочем, как сообщает Football Italia, словенец очень хочет сыграть с "россонери", поэтому в ближайшие дни будет тренироваться в специальных перчатках, чтобы понять, сможет ли он выйти на поле в предстоящем поединке.
Матч "Интер" - "Милан" запланирован на воскресенье, 9 февраля. Начало - в 22:45 по московскому времени.
Ханданович в текущем сезоне провёл за "нерадзурри" 29 игр и пропустил 28 голов.
Не пропустите: Лукаку стал рекордсменом Серии А. | http://soccernews.ru
главное
-
Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды
-
Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1
-
Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"
Лента новостей
-
Хуммельс сравнил Холанда и Левандовски
-
Игроки "Манчестер Сити" просят Гвардиолу отказаться от ротации
-
Сёмин вспомнил о чемпионской команде "Локомотива" 2004 года
-
Ханданович хочет сыграть в дерби с "Миланом", несмотря на сломанный палец
-
"Любой кипиш, кроме некролога - в кассу": Федун прокомментировал сбор "Спартака" в Катаре
-
Гудьонсен - о переходе Игало: "Лучшие форварды мира больше не хотят играть за "Манчестер Юнайтед"
-
Яго Аспас высказался о переходе Смолова в "Сельту"
-
"Зенит" сыграет в четверг с бронзовым призёром чемпионата Грузии
-
Главные новости дня: 3 февраля
-
Гамула: "Все влюбились в Карпина и "Ростов"
-
Йович поделился мыслями о переходе в "Реал"
-
"Наполи" обыграл "Сампдорию" в Серии А
-
Семин рассказал об аренде Смолова в "Сельту"
-
Луис Адриано: "Если бы позвали ЦСКА или "Зенит", наверное, рассмотрел бы варианты"
-
Караваев прокомментировал назначение Слуцкого тренером "Рубина"
-
Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды
-
Магнуссон рассказал об иерархии в ЦСКА
-
Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции
-
"Рубин" арендовал полузащитника "Ольборга" Абильдгора
-
Робин ван Перси назвал величайших футболистов всех времен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15