Ханданович повторил достижение Хавьера Дзанетти

Вратарь миланского "Интера" Самир Ханданович провёл 500-й матч в рамках Серии А.

36-летний словенец стал только вторым легионером в истории чемпионата Италии, достигшим вышеуказанной отметки.

Голкипер повторил достижение аргентинца Хавьера Дзанетти, который остановился на показателе 615 игр.

До "Интера" Ханданович выступал за "Удинезе", "Тревизо", "Римини" и "Лацио".

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