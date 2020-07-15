Ханданович продлил контракт с "Интером" до 2022 года

Теги интер милансамир ханданович

Ханданович продлил контракт с "Интером" до 2022 года

Голкипер "Интера" Самир Ханданович подписал новый контакт с клубом. Об этом сообщается в твиттере Николы Скиры.

По данным источника, соглашение с 36-летним словенцем рассчитано до конца мая 2022 года. Ранее сообщалось, что клуб также продлит контракт с 31-летнем защитником Данило Д'Амброзио. О сделках станет известно в ближайшее время.

В этом сезоне Ханданович провел за "Интер" 38 матчей и пропустил 42 мяча. 

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