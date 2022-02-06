Ханданович прокомментировал поражение от "Милана"

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Ханданович прокомментировал поражение от "Милана"

Фото: инстаграм Хандановича\Автор неизвестен

Голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович прокомментировал поражение в миланском дерби от "Милана" со счетом 1:2 в рамках 24-го тура Серии А.

"Сегодня мы сделали все, что могли. Но скорее не "Милан" выиграл, а "Интер" проиграл. Матч был в наших руках, мы играли хорошо и прижали их к воротам. Во втором тайме мы дожидались шансов для контратак, но сделали слишком много потерь и были наказаны.

Последние 15 минут нам не удались совсем, хотя в матче были и позитивные моменты: у нас были возможности забить еще. До 75-й минуты на поле был привычный "Интер", а вот дальше...

Нужно пересмотреть эти 15 минут и разобраться, почему все пошло не так", – сказал словенский вратарь.

После этой победы "Милан" отстает от "Интера" на одно очко, однако у "нерадзурри" есть матч в запасе.

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