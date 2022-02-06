Ханданович прокомментировал поражение от "Милана"
Фото: инстаграм Хандановича\Автор неизвестен
Голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович прокомментировал поражение в миланском дерби от "Милана" со счетом 1:2 в рамках 24-го тура Серии А.
"Сегодня мы сделали все, что могли. Но скорее не "Милан" выиграл, а "Интер" проиграл. Матч был в наших руках, мы играли хорошо и прижали их к воротам. Во втором тайме мы дожидались шансов для контратак, но сделали слишком много потерь и были наказаны.
Последние 15 минут нам не удались совсем, хотя в матче были и позитивные моменты: у нас были возможности забить еще. До 75-й минуты на поле был привычный "Интер", а вот дальше...
Нужно пересмотреть эти 15 минут и разобраться, почему все пошло не так", – сказал словенский вратарь.
После этой победы "Милан" отстает от "Интера" на одно очко, однако у "нерадзурри" есть матч в запасе.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17