Ханданович провел юбилейный матч всухую за "Интер"

Теги интер милансамир ханданович

Ханданович провел юбилейный матч всухую за "Интер"

Голкипер "Интера" Самир Ханданович в матче 17-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (4:0) не пропустил ни одного гола.

Это сотый сухой матч в составе миланского клуба для 35-летнего футболиста.

Вратарь играет в стане "Интера" с 2012 года. Отметим, что ни один другой голкипер в Серии А не сыграл больше сухих матчей.

В нынешнем сезоне Ханданович в 17 встречах пропустил 14 голов.

Не пропустите: "Интер" разгромил "Дженоа" и возглавил турнирную таблицу Серии А | http://soccernews.ru
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