Ханданович провёл юбилейный матч за "Интер"
Фото твиттер "Интера"
Вратарь миланского "Интера" Самир Ханданович достиг отметки в 400 сыгранных встреч в составе нынешней команды.
Юбилейным для словенца стал матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шерифа" (3:1).
37-летний Ханданович выступает за "нерадзурри" с июля 2012 года. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2021/22.
В 400 матчах голкипер "Интера" пропустил 424 гола. В 142 случаях его ворота оставались в неприкосновенности.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17