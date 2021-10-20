Ханданович провёл юбилейный матч за "Интер"

Фото твиттер "Интера"

Вратарь миланского "Интера" Самир Ханданович достиг отметки в 400 сыгранных встреч в составе нынешней команды.

Юбилейным для словенца стал матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шерифа" (3:1).

37-летний Ханданович выступает за "нерадзурри" с июля 2012 года. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2021/22.

В 400 матчах голкипер "Интера" пропустил 424 гола. В 142 случаях его ворота оставались в неприкосновенности.

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