Ханданович высказался о матчах с "Реалом"

Фото: инстаграм Хандановича/Автор неизвестен

Голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович прокомментировал поражения от мадридского "Реала" (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Да, они все-таки выиграли 2:0. Это был хороший матч, который учит нас тому, что нужно играть точнее и использовать все предоставленные шансы.

Доволен тем, что мы вышли в плей-офф. Это и было нашей целью. Когда это удается, то все хорошо. Я не удовлетворен тем, как прошел матч, потому что, как я считаю, "Реал" не лучше "Интера", – сказал Ханданович для SportMediaset.

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