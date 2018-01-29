Ханни близок к переходу в "Спартак"

Полузащитник "Андерлехта" Софиан Ханни всё-таки может оказаться в "Спартаке", сообщают российские СМИ.

Согласно информации источника, сегодня 27-летний алжирец пройдёт медобследование для московского клуба в римской клинике "Вилла Стюарт".

Ранее сообщалось, что Ханни отказался от перехода в "Спартак" по семейным обстоятельствам. | http://soccernews.ru