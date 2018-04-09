Ханни: "Чемпионат России не намного сложнее бельгийского"

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Ханни: "Чемпионат России не намного сложнее бельгийского"Полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни рассказал о своей адаптации в России.

"Наверное, мне нужно немного времени для адаптации, но, как любой игрок, я хочу выходить на поле в каждом матче и приносить пользу команде. У футболистов не такая длинная карьера, поэтому хочется играть постоянно. Конечно, когда я не попадаю в состав, я не могу наслаждаться этим. Я бы не сказал, что чемпионат России намного сложнее бельгийского. Понятно, что первое время в Москве мне нужно ко всему привыкнуть, тут для меня все новое, в этом плане мне немного тяжелее. Что касается игры - мне нужно больше выходить на поле, чтобы помочь команде завоевать титулы", - цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, президент "Анжи" остался недоволен судейством в матче со "Спартаком". | soccernews.ru

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