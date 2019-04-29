Ханни: "Кононов - часть нашей команды, мы бьемся за него"

Французский полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, что думает о ничейном результате в матче 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1).

"Мы очень огорчены, тем, что нам не удалось выиграть сегодня. Мы должны были забивать второй мяч.

Я не могу понять почему "Спартак" всегда пропускает в конце матча. Однако главной причиной остается то, что мы не можем забить второй мяч.



Кононов - часть нашей команды, и сложно сейчас не только ему, а всем нам. мы очень несчастны, когда проигрываем, однако мы все поддерживаем Кононова и бьёмся за него", - сказал Ханни.

В нынешнем сезоне француз участвовал в 18 матчах в РПЛ, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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