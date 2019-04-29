Ханни: "Кононов - часть нашей команды, мы бьемся за него"

Теги спартак москвасофиан ханниолег кононоврубин

Ханни: "Кононов - часть нашей команды, мы бьемся за него"

Французский полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, что думает о ничейном результате в матче 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1).

"Мы очень огорчены, тем, что нам не удалось выиграть сегодня. Мы должны были забивать второй мяч.

Я не могу понять почему "Спартак" всегда пропускает в конце матча. Однако главной причиной остается то, что мы не можем забить второй мяч.

Кононов - часть нашей команды, и сложно сейчас не только ему, а всем нам. мы очень несчастны, когда проигрываем, однако мы все поддерживаем Кононова и бьёмся за него", - сказал Ханни.

В нынешнем сезоне француз участвовал в 18 матчах в РПЛ, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

Не пропустите: Фанатов "Урала" избили после матча РПЛ с "Уфой". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов

В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
6 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов