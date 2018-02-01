Ханни: "Мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком"



Алжирский полузащитник Софиан Ханни прокомментировал свой переход в "Спартак".

"Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков. Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.

Есть ли у меня любимая позиция на поле? Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет", - приводит слова Ханни официальный сайт клуба.

Напомним, что 27-летний Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" за 8 миллионов евро и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

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