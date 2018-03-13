Ханни: "Мной интересовались "Динамо" и "Локомотив"

Полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни рассказал о своем несостоявшемся переезде в Россию еще в 2016-м году.

"Знал, что Россия - огромная страна и мировая держава, что здесь - весьма холодный климат, что зимой в чемпионате - большая пауза. Сбором информации я занялся еще два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами. Когда играл за "Мехелен", мною интересовались "Динамо" и "Локомотив". Но тогда я предпочел перейти в "Андерлехт", - цитирует 27-летнего хавбека Bobsoccer.

Напомним, на матче "Рубин" - "Спартак" будет работать арбитр из Санкт-Петербурга. | soccernews.ru