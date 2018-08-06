Ханни может покинуть "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Софиан Ханни может покинуть московский клуб, сообщает Le Buteur.

По информации источника, 27-летний алжирец обеспокоен отсутствием игровой практики на старте нового сезона.

В связи с этим, Ханни задумался о смене команды. Интерес к нему проявляют английские клубы.

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