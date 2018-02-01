Ханни назвал причину своего выбора в пользу "Спартака" перед "Бернли"

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Ханни назвал причину своего выбора в пользу "Спартака" перед "Бернли"Новоиспеченный полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни назвал причину своего выбора в пользу "красно-белых" перед английским "Бернли".

"Переговоры длились очень долго, но в итоге я - счастлив. Конечно, каждый игрок хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии, но я почувствовал, что "Спартак" хочет моего трансфера немного больше, и предложение москвичей было более конкретным. Мой хет-трик в матче со "Стандардом" никак не повлиял на ситуацию, поскольку я дал "Спартаку" обещание о переходе еще до игры. Не мог отказаться от такого предложения", - цитирует 27-летнего алжирца La Dernière Heure.

Напомним, вчера в контрольном матче "Спартак" сыграл вничью с софийским ЦСКА. | soccernews.ru

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