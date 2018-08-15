Ханни обсудит с Каррерой свое будущее в "Спартаке"

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Ханни обсудит с Каррерой свое будущее в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Софиан Ханни недоволен своим положением в команде и хочет обсудить свое будущее с главным тренером Массимо Каррерой, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист хочет остаться в московском клубе, но может задуматься об уходе, если не будет получать регулярную игровую практику.

В этом сезоне 27-летний Ханни принял участие всего в одном из пяти матчей "Спартака".

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