Ханни объяснил свой уход из "Спартака"
Полузащитник "Аль-Гарафы" Софиан Ханни рассказал об обстоятельствах своего ухода из московского клуба.
"Я видел, что "Спартак" катится вниз, мне хотелось помочь остаться на уровне. Но связи с тренером [Олегом Кононовым] больше не было. Нет смысла лгать. Раньше мы общались каждый день - и в один день этого не стало. Он даже не смотрел мне в глаза, когда здоровался по утрам. Он не разговаривал со мной и ничего не объяснял.
Нужно было уходить. Я не мог терять ещё год, сидя без практики. Или ожидая, что команда посыпется и тренера уволят. Я решил искать что-то ещё. Но не чтобы уйти из клуба - это слово мне не нравится. Я просто не ожидал, что сложится такая ситуация. Не забывайте: ко всему прочему мы остались без Лиги Европы - а это что-то невозможное! Играть в одном внутреннем чемпионате - сложно. Но я ведь и там не играл!" - сказал алжирец.
29-летний Ханни выступал за "Спартак" с января 2018 по июль 2019 года, сыграл 38 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Глушаков ярко высказался об экс-футболисте "Спартака" Ханни. | http://soccernews.ru
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|Уфа
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|Спартак Москва
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|22
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|Тамбов
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|13
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