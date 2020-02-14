Ханни объяснил свой уход из "Спартака"

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Ханни объяснил свой уход из "Спартака"

Полузащитник "Аль-Гарафы" Софиан Ханни рассказал об обстоятельствах своего ухода из московского клуба.

"Я видел, что "Спартак" катится вниз, мне хотелось помочь остаться на уровне. Но связи с тренером [Олегом Кононовым] больше не было. Нет смысла лгать. Раньше мы общались каждый день - и в один день этого не стало. Он даже не смотрел мне в глаза, когда здоровался по утрам. Он не разговаривал со мной и ничего не объяснял.

Нужно было уходить. Я не мог терять ещё год, сидя без практики. Или ожидая, что команда посыпется и тренера уволят. Я решил искать что-то ещё. Но не чтобы уйти из клуба - это слово мне не нравится. Я просто не ожидал, что сложится такая ситуация. Не забывайте: ко всему прочему мы остались без Лиги Европы - а это что-то невозможное! Играть в одном внутреннем чемпионате - сложно. Но я ведь и там не играл!" - сказал алжирец.

29-летний Ханни выступал за "Спартак" с января 2018 по июль 2019 года, сыграл 38 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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