Ханни отказался от перехода в "Спартак"

Полузащитник "Андерлехта" Софиан Ханни отказался от перехода в московский "Спартак".

27-летний алжирец решил не переезжать в Россию по семейным обстоятельствам.

В этом сезоне Ханни сыграл за "Андерлехт" 31 матч, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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