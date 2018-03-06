Ханни побывал в музее "Спартака"

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Ханни побывал в музее "Спартака"
Алжирский полузащитник "Спартака" Софиан Ханни вместе с семьей побывал в клубном музее "красно-белых".

"Приятно удивлен музеем, он прекрасен! Сразу ощущаешь, что у "Спартака" огромная и очень богатая история. Особенно интересно было посмотреть на бутсы и медали Сергея Родионова, увидеть фрагменты игр с его участием. Теперь я знаю о Родионове не только как об одном из руководителей клуба, но и как о знаменитом футболисте "Спартака". Надеюсь, со временем мне тоже удастся внести свою лепту в спартаковскую историю. А в зале игроков мне уже захотелось изменить свою статистику, поскольку там напротив моей фамилии пока по большей части значатся нули", - цитирует Ханни официальный сайт клуба.

Напомним, что 27-летний Ханни перешел в "Спартак" этой зимой из "Андерлехта" за 8 миллионов евро.

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