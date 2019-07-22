Ханни покидает "Спартак"

Полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни в ближайшее время уйдёт из клуба, сообщают российские СМИ.

Алжирский хавбек продолжит карьеру в Катаре, куда он уже отправился для прохождения медицинского обследования.

Пока неизвестно, какой именно клуб собирается купить 28-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Ханни сыграл за "Спартак" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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