Ханни покидает "Спартак"
Полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни в ближайшее время уйдёт из клуба, сообщают российские СМИ.
Алжирский хавбек продолжит карьеру в Катаре, куда он уже отправился для прохождения медицинского обследования.
Пока неизвестно, какой именно клуб собирается купить 28-летнего футболиста.
В прошлом сезоне Ханни сыграл за "Спартак" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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