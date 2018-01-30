Ханни прошел медосмотр в "Спартаке"



Алжирский полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист успешно прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2021 года.

Сумма трансфера хавбека составит 6 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний Ханни провел за "Андерлехт" 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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