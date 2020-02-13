Ханни рассказал, почему у него не удалось заиграть в "Спартаке"

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Ханни рассказал, почему у него не удалось заиграть в "Спартаке"

Бывший полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, почему он не смог добиться успеха в московском клубе.

«Спартак» казался хорошим вариантом. Но я сделал ошибку — не поговорил с тренером. Хотя до подписания контракта просил об этом. Но менеджер сказал: «Не волнуйся, все хорошо. Просто он не говорит по-английски».

В Москве я много раз задавал вопрос: что я здесь делаю? Почему я не играю. После второго матча я понял, что Каррера на меня не рассчитывает. Менеджер убедил меня, что я нужен, но, может быть, надо спросить тренера? Я не хочу тратить свое время. Знаете, как это называется… Иногда клуб покупает тебя, чтобы провернуть сделку. Не потому что ты им действительно нужен. Только мне в этом случае не звоните, я не из таких", - приводит слова Ханни Sport24.

Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" в январе 2018 года за восемь миллионов евро. Всего он провел за российский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Летом 2019 года хавбек был продан в "Аль-Гарафу" за 3,5 миллиона евро.

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