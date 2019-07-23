Ханни высказался об уходе из "Спартака"

Алжирский полузащитник Софиан Ханни поблагодарил фанатов и руководство "Спартака". Хавбек перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа".

"Хочу поблагодарить болельщиков "Спартака", которую они оказывали мне с первого до последнего матча. Вы всегда помогали мне и поддерживали в сложные дни. Вы - один из лучших фанатов, которых я встречал. Я хотел принести вам много трофеев, но, к сожалению, мне не хватило времени для этого. Надеюсь, что клуб заставит вас гордиться.

Также я благодарен руководству "Спартака" за то, что меня купил столь большой клуб. Для меня было честью играть за эту команду. Я благодарю за помощь в моем трансфере в "Аль-Гарафу". Это было профессионально до самого конца.

Желаю "Спартаку" всего хорошего. Спасибо!" - написал Ханни на странице в Instagram.

28-летний Ханни выступал за "Спартак" с января 2018 года. Всего за московский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

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