Ханси Флик высказался о присутствии в сборной Германии Мюллера и Хуммельса

Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о вызове в команду защитника дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса и атакующего полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера.

"Нет такого возраста, по достижении которого игроки будут исключаться из сборной. Самое главное – чтобы футболист был достаточно хорош и хотел выступать за национальную команду.

Мы работаем с лучшими игроками страны, и они должны это доказывать. Каждый должен приложить все силы, мы должны показывать захватывающую игру. Впереди еще много работы", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что Флик возглавил немецкую сборную после чемпионата Европы.

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