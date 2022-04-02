Ханси Флик высказался о жеребьевке ЧМ-2022

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Ханси Флик высказался о жеребьевке ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Германии\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2022, по итогам которой немцы сыграют с Испанией, Японией и Коста-Рикой или Новой Зеландией.

"Будет нелегко, но у нас большие цели. Яркая, интересная группа для всех нас. Мы не должны упускать свое.

Япония – завсегдатай чемпионатов мира. У них многие играют в Бундеслиге, а значит, они обладают высоким мастерством. Вообще мы хотели сыграть с Японией товарищеский матч, но теперь, конечно, об этом не может идти речи.

С Коста-Рикой мы играли в матче открытия ЧМ-2006, и от той игры (4:2 - прим.) остались приятные воспоминания. Никто из сборных не стоит на месте, все прибавляют, у всех своя изюминка. А нам просто нужно выйти во второй раунд", – сказал немецкий специалист.

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