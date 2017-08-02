"Хапоэль" и "Марибор" продолжат борьбу за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов

Сегодня в ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы уступил болгарскому "Лудогорцу", что не помешало ему продолжить выступления в турнире, а словенский "Марибор" повторно обыграл исландский "Хабнарфьордюр".

"Лудогорец" - "Хапоэль" - 3:1 (результат первого матча - 0:2)

Голы: Вандерсон, 9 - 1:0, Вандерсон, 33 - 2:0, Мрселиньо, 56 - 3:0, Гадир, 61 - 3:1.

Нереализованный пенальти: Огу, 86 ("Хапоэль").

Удаления: Охана, 88 ("Хапоэль"), Марселиньо, 90+6 ("Лудогорец").

"Хабнарфьордюр" - "Марибор" - 0:1 (результат первого матча - 0:1)

Гол: Таварес, 90+2 - 0:1.

Напомним, ранее в следующую стадию ЛЧ вышла "Стяуа".