"Хапоэль" одержал победу над "Лудогорцем"

Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы одержал победу над болгарским "Лудогорцем".

"Хапоэль" - "Лудогорец" - 2:0

Голы: Нвакаеме, 19 - 1:0, Охана, 79 - 2:0.

Напомним, ранее "Зальцбург" сыграл вничью с "Риекой". | soccernews.ru