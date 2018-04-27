Характер "Атлетико" и бенефис французов: итоги первых матчей полуфинала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит итоги первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Стальной характер "Атлетико"

Противостояние "Арсенала" и "Атлетико", которое все хотели увидеть в финальном матче в Лионе, волей жребия выпало на двухматчевое противостояние в полуфинале. Первая встреча проходила на "Эмирейтс" и у нее есть особая предыстория. Неделю назад многолетний наставник "канониров" Арсен Венгер объявил о том, что покинет команду по завершении текущей кампании после 22 лет руководства ею. Не раз уже говорилось, что момент для обнародования этой новости был выбран неспроста, опытный специалист хотел таким образом взбодрить своих подопечных перед ответственной схваткой против "матрасников", потому как Лига Европы – его последний шанс завоевать титул. В том числе и по этой причине "Эмирейтс" во время матча с "Атлетико" как никогда шумел, воодушевленно поддерживал своих любимцев. Хозяева очень бодро начали матч и, как показалось с первых минут, эта схватка – должна стать их звездным часом.

Нерв игры был сумасшедшим. Похоже, именно поэтому перегорел защитник мадридцев Шиме Врсалько, который в течение десяти стартовых минут умудрился схлопотать две желтых карточки и благополучно удалится с поля. Ситуация на этом не закончилась – Диего Симеоне слишком эмоционально отреагировал на вердикт судьи, за что был отправлен вслед за хорватом. То есть на оставшиеся 80 минут поединка "Атлетико" попал просто-таки в патовую ситуацию, оставшись в меньшинстве, да еще и без главного тренера на бровке, который своим поведением часто выполняет роль 12 игрока.

Но оставшись вдесятером мадридцы как будто сплотились еще сильнее. Повиснув на гостевых владениях, "Арсенал" ничего не мог поделать с плотной обороной испанцев, а когда дело доходило до удара, то непременно спасал Ян Облак, который провел выдающийся матч. Справедливости ради, стоит сказать, что "матрасники" не всегда оборонялись, они изредка небольшими силами выбегали в контратаки, но это было очень опасно. Лишь на 61-й минуте оборона команды Симеоне дала трещину: ошибка Гризманна привела к подаче Уилшера, которую классно ударом головой замкнул Ляказетт. У "пушкарей" было еще много времени, чтобы добить раненного соперника, но вместо этого лондонцы почему-то сбавили обороты, за что и поплатились. На 82-й минуте Антуан Гризманн очень дерзко и хладнокровно со второй попытки расстрелял Оспину – 1:1.

"Атлетико" проявил просто-таки несгибаемость и стальной характер. Теперь абсолютно понятно, что при таких раскладах "Арсеналу" нужно будет сотворить настоящее чудо в Мадриде, дабы выйти в финал.

"Марсель" выстоял комфортный гандикап

Пара "Марсель" - "Зальцбург" просто меркнет на фоне статусной вывески "Арсенал" - "Атлетико", но это не значит, что она менее интересная. Более того, несмотря на то, что в Лондоне была расписана всего лишь ничья и в связи с этим "Арсенал" уже хочется похоронить, то в этом случае все наоборот – победа провансальцев со счетом 2:0 – все еще не дает право французам считаться фаворитом перед выездом в Австрию. Хозяева очень быстро повели в счете: потрясающий навес со штрафного от Пайе вкупе с ошибкой на выходе вратаря "быков" привели к голу Товена. "Зальцбург" долго не мог прийти в себя и стал раскочегариваться только после перерыва. Австрийцы не стеснялись ходить вперед и то, что "Марселю" удалось выйти сухим из воды – это в большей степени заслуга вратаря Йоанна Пеле. Но перед тем, как ребята Марко Розе полетели шашки наголо, счет усилиями все того же Пайе, который на этот раз ассистировал Нжие, уже был 2:0 в пользу хозяев.

"Марсель" выстоял вроде как комфортное преимущество, но совершенно точно в этом противостоянии еще неясно. А тот, кто сомневается – просто пересмотрите ответный матч "Зальцбурга" против "Лацио" на предыдущей стадии.

Французы – на коне

В преддверии Чемпионата Мира, болельщики сборной Франции могут быть спокойными. И без того, безумно талантливое поколение французских футболистов пополняется новыми кадрами, а уже состоявшиеся звезды матереют и находятся просто в фантастической форме. Первые полуфинальные матчи стали звездным часом не только команды "Марсель", но и в частности игроков с паспортом страны – столицы моды и духов. Как и перед Евро-2016 на свой пик формы вышел один из лидеров тогдашней сборной "Ле Бле" блудный сын Димитри Пайе, который на данный момент является лучшим ассистентом Лиги Европы с шестью результативными передачами. Невероятным образом проводит сезон Флориан Товен, забив 22 гола во всех турнирах. Вингер, безусловно, имеет все шансы на поездку в Россию. Также нельзя не сказать про уже ветерана 35-леьнего вратаря "Марселя" Йоанна Пеле, который пока не провел ни одного официального матча за сборную, но вполне себе может вытеснить одноклубника Стива Манданда из сборной, став третьим номером после Уго Льориса и Альфонса Ареоля. Гризманн – главная звезда "Атлетико" и сборной Франции находится уже в том возрасте, когда пора становиться лидером. И, надо сказать, у него это получается, исходя из его игры в матчах плей-офф Лиги Европы. Поединок на "Эмирейтс" в очередной раз это подтвердил. То ли Александр Ляказетт сильно хочет сыграть на родном стадионе в Лионе, то ли этот евротурнир – абсолютно его история, но играет он в нем великолепно. После периода адаптации в начале сезона, сейчас можно смело констатировать, что Ляказетт – главная ударная сила в атаке "Арсенала".

Символическая сборная

Вратарь: Йоанн Пеле ("Марсель")

Защита: Буна Сарр ("Марсель"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Адиль Рами ("Марсель"), Начо Монреаль ("Арсенал")

Полузащита: Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Месут Озил ("Арсенал"), Димитри Пайе ("Марсель"), Флориан Товен ("Марсель")

Нападение: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Александр Ляказетт ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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