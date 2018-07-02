Харейде: "Я горжусь выступлением сборной Дании на ЧМ-2018"

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Харейде: "Я горжусь выступлением сборной Дании на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде высказался после поражения своей команды от Хорватии в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Я горжусь выступлением своей команды, мои футболисты смогли выполнить план на игру. Небольшие детали решили исход встречи. Три наших лучших пенальтиста не смогли реализовать пенальти. Сочувствую Касперу Шмейхелю и всей команде. Но такое может случиться на пенальти, таков футбол" - сказал Харейде.

Не пропустите видеообзор матча Хорватия - Дания. | http://soccernews.ru

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