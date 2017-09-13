Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"

"Шахтер" – "Наполи"

Стадион: "Металлист" (Харьков, Украина)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

После годичной паузы донецкий "Шахтер" возвращается в самый престижный клубный турнир Европы. Итальянский "Наполи" сыграет в Лиги чемпионов второй год подряд. Между собой команды никогда не встречались, но имеют богатый опыт выступлений с представителями соперничающей страны.

Чемпион Украины привез в Харьков Лигу чемпионов. Гимн сильнейшего клубного турнира Европы впервые прозвучит на ОСК "Металлист". "Шахтер" попал в основной раунд турнира напрямую, что касается неаполитанцев, то они пробивались в группу через раунд плей-офф, где дважды со счетом 2:0 переиграли французскую "Ниццу". Притом, что "горняки" попали в группу из первой корзины посева, их не относят к фаворитам квартета "F", в котором ведущими команда называются "Манчестер Сити" и "Наполи".

К стартовому поединку в Лиге чемпионов обе команды подходят в прекрасной форме. "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, выиграв последние шесть игр Премьер-лиги. В минувший уик-энд команда Паулу Фонсеки одержала волевую победу над другим представителем Украины в евроубках – луганской "Зарей" (3:1). "Наполи", после сыгранных трех туров в Серии "А", имеет в своем активе максимальное количество очков, и вместе с туринским "Ювентусом" возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Более того, подопечные Маурицио Сарри выиграли и оба поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Так что в официальных играх этого сезона неаполитанцы исключительно побеждают.

Накануне предстоящего матча "горняки" потеряли одного из ключевых защитников. Сергей Кривцов выбыл из строя на 6-8 недель. У итальянцев каких-либо проблем с составом нет.

Донецкий "Шахтер" имеет богатый опыт выступлений против итальянских команд. Впервые "горняки" встретились с представителем Серии "А" в 1976 году. Тогда донетчане по сумме двух матчей уступили туринскому "Ювентусу". В целом же в активе "Шахтера" только 4 победы в 18 матчах над представителями Италии.

"Наполи" приезжал в Украину трижды. На групповом этапе Лиги Европы-2012/13 неаполитанцы со счетом 1:3 уступили "Днепру". Два года спустя уже в полуфинале Лиги Европы тот же "Днепр" обыграл итальянцев со счетом 1:0. Ровно год назад "Наполи" в первом туре группового этапа играл в Киеве с "Динамо". Гости победили со счетом 2:1, оба гола забил Аркадиуш Милик.

Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Наполи":

"Шахтер" дебютирует в основной сетке Лиги чемпионов в 12-й раз, "Наполи" – в 4-й

Донетчане проиграли в еврокубках 2/3 матчей (12 игр) командам из Серии А

"Наполи" выиграл все 5 официальных матчей текущего сезона

Последняя домашняя встреча "Шахтера" в еврокубках против итальянской команды состоялась в декабре 2012 года и завершилась поражением (0:1)

Голкипер "горняков" Андрей Пятов может провести 100-й матч в еврокубках

Ориентировочные составы на игру:

"Шахтер": Пятов – Срна, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Коваленко, Бернард, Марлос, Феррейра.

"Наполи": Рейна – Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Аллан, Гамшик, Жоржиньо, Милик, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Наполи":

"Шахтер" регулярно пропускает в чемпионате Украины, плюс команда потеряла своего основного защитника перед предстоящим матчем. "Наполи" результативно играет в этом сезоне, но и атака "горняков" в лице Марлоса, Тайсона и компании способна забить любому сопернику, поэтому в Харькове стоит ждать забитых мячей от обеих команд.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу неаполитанцев коэффициент составляет 2.10 баллов, в то время как на успех "Шахтера" – 3.40 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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