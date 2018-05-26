Харник стал игроком "Вердера"

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Харник стал игроком "Вердера"

"Вердер" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Ганновера" Мартина Харника.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 30-летний австриец заключил с бременским клубом контракт до 2021 года.

Харник выступал за "Ганновер" с 2016 года, сыграл 65 матчей и забил 32 гола.

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