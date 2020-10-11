Харри Кейн из-за травмы может пропустить матч сборной Англии в Лиге наций

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн был травмирован во время тренировки сборной Англии. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, 27-летний футболист может пропустить матч Лиги наций против Бельгии.

В конце занятия нападающий пожаловался на боль в мышцах.

Напомним, зимой 2020 года Кейн перенес операцию из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра. На восстановление потребовалось несколько месяцев.

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