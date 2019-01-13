Харри Кейн мощно высказался о Почеттино
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что думает о главном тренере Маурисио Почеттино. Об этом информирует Sky Sports.
"Нам всем очень нравится стиль работы Почеттино. С ним мы построили хорошую команду. Нужно продолжать двигаться вперед. Необходимо завоевать трофеи.
Почеттино не только отличный тренер, но и человек хороший, на поле и вне его.Он ко всем относится как к друзьям и заслуживает уважения. С ним приятно общаться. Мы хотим играть за него", - заявил Кейн.
Сегодня, 13 января, состоится матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". Начало - 19:30 (мск).
"Тоттенхэм" с 48 баллами занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11