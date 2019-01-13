Харри Кейн мощно высказался о Почеттино

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Харри Кейн мощно высказался о Почеттино

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что думает о главном тренере Маурисио Почеттино. Об этом информирует Sky Sports.

"Нам всем очень нравится стиль работы Почеттино. С ним мы построили хорошую команду. Нужно продолжать двигаться вперед. Необходимо завоевать трофеи.

Почеттино не только отличный тренер, но и человек хороший, на поле и вне его.Он ко всем относится как к друзьям и заслуживает уважения. С ним приятно общаться. Мы хотим играть за него", - заявил Кейн.  

Сегодня, 13 января, состоится матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". Начало - 19:30 (мск).

"Тоттенхэм" с 48 баллами занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ.

Не пропустите: Почеттино назвал лучшего тренера в истории футбола| http://soccernews.ru

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