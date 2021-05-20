Харри Кейн рассказал о своих целях
Фото: инстгарам Кейна/Автор неизвестен
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о целях, которые он перед собой ставит.
"Я могу еще так много дать. Моя статистика может быть еще лучше, чем сейчас.
Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.
То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще", – сказал Кейн.
В текущем сезоне англичанин провел 34 матча в АПЛ, забил 22 мяча и сделал 13 голевых передач.
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|Команда
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|О
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|Ливерпуль
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18