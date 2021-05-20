Харри Кейн рассказал о своих целях

Фото: инстгарам Кейна/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о целях, которые он перед собой ставит.

"Я могу еще так много дать. Моя статистика может быть еще лучше, чем сейчас.

Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.

То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще", – сказал Кейн.

В текущем сезоне англичанин провел 34 матча в АПЛ, забил 22 мяча и сделал 13 голевых передач.

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