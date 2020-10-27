Харри Кейн стал автором уникального достижения

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

27-летний футболист в текущем розыгрыше турнира забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач.

Как сообщает Opta, Кейн - первый игрок в истории АПЛ с 13 голевыми действиями в 6 стартовых турах.

"Тоттенхэм" набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

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