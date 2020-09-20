Харри Кейн установил уникальное достижение в АПЛ

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал автором уникального достижения в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (5:2).

В этой встрече форвард "шпор" Сон Хын Мин забил четыре гола и во всех четырех случаях голевые передачи Сону отдавал Кейн. Это первый случай в истории английской Премьер-лиги, когда футболист отдал четыре голевые передачи одному партнеру в одном матче.

27-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Всего он провел за лондонский клуб 289 матчей во всех турнирах, забил 189 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Кейн забил всем 29 командам АПЛ, против которых играл. | http://soccernews.ru