Харри Кейн установил уникальное достижение в АПЛ
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал автором уникального достижения в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (5:2).
В этой встрече форвард "шпор" Сон Хын Мин забил четыре гола и во всех четырех случаях голевые передачи Сону отдавал Кейн. Это первый случай в истории английской Премьер-лиги, когда футболист отдал четыре голевые передачи одному партнеру в одном матче.
27-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Всего он провел за лондонский клуб 289 матчей во всех турнирах, забил 189 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Кейн забил всем 29 командам АПЛ, против которых играл. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18