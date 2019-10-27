Харри Кейн вошел в топ-3 бомбардиров "Тоттенхэма" в истории
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в матче 10-го тура РПЛ с "Ливерпулем" (1:0, первый тайм).
В активе Кейна 174 гола в 264 матчах. Футболист занимает третье место в списке лучших бомбардиров лондонского клуба за всю историю.
В этом сезоне 26-летний футболист забил 6 голов в 10 матчах.
"Тоттенхэм" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|8
|Борнмут
|10
|13
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|10
|Тоттенхэм
|9
|12
|11
|Вулверхэмптон
|10
|12
|12
|Бернли
|10
|12
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|14
|Астон Вилла
|10
|11
|15
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5