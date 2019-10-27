Харри Кейн вошел в топ-3 бомбардиров "Тоттенхэма" в истории

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Харри Кейн вошел в топ-3 бомбардиров "Тоттенхэма" в истории

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в матче 10-го тура РПЛ с "Ливерпулем" (1:0, первый тайм).

В активе Кейна 174 гола в 264 матчах. Футболист занимает третье место в списке лучших бомбардиров лондонского клуба за всю историю.

В этом сезоне 26-летний футболист забил 6 голов в 10 матчах.

"Тоттенхэм" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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