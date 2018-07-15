Харри Кейн выиграл "Золотую бутсу" ЧМ

Форвард сборной Англии Харри Кейн выиграл "Золотую бутсу" завершившегося Чемпионата Мира в России.

Так, в шести матчах на турнире 24-летний нападающий "трех львов" забил шесть мячей. На два мяча меньше его забили Денис Черышев (Россия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия), Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн (оба - Франция).

Напомним, ФИФА назвала лучших игроков Чемпионата Мира. | soccernews.ru