Харри Кейн высказался о поражении в финале Евро-2020
Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" и капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал о последствиях поражения своей национальной команды от команды Италии в финале Евро-2020.
"Был сложный период. Поражение в финале Евро на "Уэмбли" я буду помнить до конца карьеры. Такое нельзя просто забыть.
Надеюсь, мы сможем выиграть крупные турниры. Поcле поражений всегда больно, но я уже привык к тому, что надо снова возвращаться к работе.
Летом было много всяких разговоров, слухов, такое происходило со мной впервые. Но справляться с такими ситуациями – это часть процесса роста, часть жизни в статусе важного футболиста. И я думаю, что хорошо справился.
На последних двух крупных турнирах мы вышли в полуфинал и финал, и на это уходит много сил. Не только физических, но и психологических. И вдруг оказывается, что тебе через пару недель уже нужно играть в АПЛ. В какой-то степени это все превращается в круговорот, и важно поскорее адаптироваться, вернуться в привычное рабочее русло", – сказал Кейн.
В нынешнем сезоне Кейн сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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