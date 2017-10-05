Харри Кейн выводит сборную Англии на Чемпионат Мира-2018

Одно из главных событий первого игрового дня девятого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 проходило на легендарном "Уэмбли", где родоначальники футбола принимали сборную Словении. Команда "трех львов" пыталась оформить досрочную путевку на Мундиаль, которая обеспечивалась победой, а также ничьей, в том случае, если в параллельном поединке Словакия не сможет одолеть Шотландию. Подопечные Сречко Катанеца занимали третью строчку в группе "F", отставая от лидеров на шесть пунктов, а от второго места всего на один, что давало надежду словенцам еще пободаться за право пробиться в стыковые матчи.

Гарет Саутгейт выпустил достаточно прогнозируемый стартовый состав. Разве что удивил выбором лишь по одной позиции, на фланге полузащиты вышел Алекс Окслейд-Чемберлен, который в "Ливерпуле" практически не играет. В свою очередь, наставник балканской сборной неожиданно место на острие атаки решил доверить молодому форварду Андраж Спорар, в остальном обошлось без сюрпризов.

Сборная Англии, предвкушая близость выхода на большой футбольный форум очень резво начала поединок. Британцы желали забить быстрый гол, чтобы потом было чуть легче, но не вышло. Словенцы были готовы к такому развитию событий, поэтому не стушевались. Более того, гости умудрялись хоть изредка, но появляться вблизи владений Джо Харта. Подопечные Гарета Саутгейта хоть и владели территориальным преимуществом, но все же по-настоящему первый голевой момент удалось создать лишь на 26-й минуте. Джордан Хендерсон мастерски исполнил, пробив в обводку под дальнюю штангу, но великолепный Ян Облак парировал выстрел капитана "Ливерпуля". С течением времени Словения все больше действовала пассивно, но в тот же час не допускала навалу, как таковую, на свои ворота. В концовке первой 45-ти минутки шанс забить с перспективных стандартов имели Кайл Уокер и Маркус Рашфорд, но удар у защитника "Манчестер Сити" не получился, а выстрел молодой "звезды" "Манчестер Юнайтед" потащил кипер.

Во второй половине встречи англичане взвинтили темп. С каждым следующим тиканьем секундной стрелки выпады хозяев ставали еще более опасными. С 63-й по 65-ю минуты дважды просто обязаны были забивать родоначальники футбола, но сначала что-то невнятное сотворил Рашфорд, выйдя один на один с вратарем, а потом от неминуемого гола словенцев спас Цесар, корпусом отбив выстрел Стерлинга.

Как не странно, но в концовке матча ва-банк пошли именно гости. Сречко Катанец бросил в бой еще одного нападающего Матавжа, который в одном из моментов успел заставить поволноваться болельщиков, пришедших на стадион. Когда, казалось, все так и закончится без забитых голов, англичане вырвали победу. Уже на четвертой компенсированной минуте Харри Кейн замкнул фланговую передачу от Уокера и на этот раз Облак не выручил.

Таким образом, Англия дожимает Словению и свою дуэль в последнем туре с Литвой превращает в формальность.

Англия – Словения – 1:0

Голы: Кейн, 90+4 – 1:0

Англия: Харт, Уокер, Кэхилл, Стоунз, Бертранд, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лингард, 64), Стерлинг (Кин, 85), Рашфорд, Кейн

Словения: Облак, Струна, Мевля, Цесар, Йокич, Безьяк, Крхин, Ротман (Матавж, 79), Вербич, Иличич, Спорар (Бирса, 55)

Богдан Архипенко

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