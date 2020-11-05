Харри Кейн забил 200-й гол за "Тоттенхэм"

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Харри Кейн забил 200-й гол за "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил свой 200-й гол в составе лондонского клуба. Юбилейным для форварда стал гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" (3:1).

Чтобы забить 200 голов форварду пришлось провести 300 матчей. Также на его счету 39 результативных передач. Больше Кейна за "Тоттенхэм" забивали только Бобби Смит (208) и Джимми Гривз (266).

27-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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