Харри Кейн: "Забивать - лучшее занятие в мире"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о победном матче команды с "Вест Хэм Юнайтед" (2:0).



В этой встрече 26-летний футболист отметился голом.



"Это был сложный матч, у нас было несколько шансов и приятно было завершить забитым мячом. Когда вы отсутствуете более шести месяцев, важно вернуть это чувство забитого мяча на поле.



Я в отличной форме, много работал и чувствую себя хорошо, как и раньше. Готов к следующему матчу. Забивать голы - лучшее занятие в мире", - передает слова Кейна BBC.



В нынешнем розыгрыше форвард принял участие в 27 играх, забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач.

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