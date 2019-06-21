Харри Кейн женился на своей лучшей подруге

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн женился на своей давней любви и матери двух его детей Кейт Гудлэнд.

Футболист сделал предложение девушке 1 июля 2017 года на берегу океана.

"Наконец-то я женился на своей лучшей подруге! Я люблю тебя", - написал Кейн в инстаграме.

Пара знакома со школьных лет. У них есть две дочери: двухлетняя Айви Джейн Кейн и годовалая Вивьен Джейн Кейн.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 30 матчах за "Тоттенхэм", отметившись 24 голами.

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