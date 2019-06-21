Харри Кейн женился на своей лучшей подруге
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн женился на своей давней любви и матери двух его детей Кейт Гудлэнд.
Футболист сделал предложение девушке 1 июля 2017 года на берегу океана.
"Наконец-то я женился на своей лучшей подруге! Я люблю тебя", - написал Кейн в инстаграме.
Пара знакома со школьных лет. У них есть две дочери: двухлетняя Айви Джейн Кейн и годовалая Вивьен Джейн Кейн.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 30 матчах за "Тоттенхэм", отметившись 24 голами.
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|38
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|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
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|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
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|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
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|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
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|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
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