Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку

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Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, а также сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист приговорен греческим судом к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней условно. Впрочем, приговор является условным с испытательным сроком на три года, так как это первое преступление Магуайра.

В минувшем сезоне 27-летний Магуйар провел за "Манчестер Юнайтед" 55 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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