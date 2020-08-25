Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, а также сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, футболист приговорен греческим судом к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней условно. Впрочем, приговор является условным с испытательным сроком на три года, так как это первое преступление Магуайра.
В минувшем сезоне 27-летний Магуйар провел за "Манчестер Юнайтед" 55 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: В сети выложили видео драки Магуайра в Греции. | http://soccernews.ru
главное
-
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
-
Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни
-
В "Тамбове" подтвердили возможную аренду экс-форварда "Ювентуса"
-
Матчи Суперкубка УЕФА могут пройти при частичном присутствии зрителей
Лента новостей
-
1
Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
-
Иван Ракитич вернется в "Севилью"
-
"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов
-
Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Барселона" намерена заблокировать уход Месси
-
Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку
-
2
"Барселона" подтвердила информацию о желании Месси сменить клуб
-
Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)
-
"Сочи" на 92-й минуте вырвал победу над "Тамбовом"
-
3
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"
-
Главный тренер "Сочи" Федотов рассказал, в какой роли видит Попова в команде
-
Педро Родригес стал игроком "Ромы"
-
"Зальцбург" и "Ливерпуль" сыграли вничью в товарищеском матче. Брюстер оформил дубль
-
3
Лапорта: "Если "Барса" продаст Месси - это будет исторической ошибкой"
-
1
Кавани может продолжить карьеру в "Реале"
-
3
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
-
Павлюченко: "Хочется видеть Соболева в сборной, но Дзюба на голову выше Саши"
-
Форвард "Динамо" Филипп поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18