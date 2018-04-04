Харри Реднапп дал совет ЦСКА, как обыграть "Арсенал"

Известный английский тренер Харри Реднапп дал совет московскому ЦСКА, как обыграть лондонский "Арсенал" в матчах 1/4 финала Лиги Европы.

"Думаю, что "Арсенал" победит крупно. Мой счет - 3:0. Кто Забьет? Уэлбек, Рэмси и Озил... Как победить "Арсенал"? Заявите Месси, Криштиану Роналду и Неймара - тогда победите", - приводит слова 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, ЦСКА уже вылетел в Лондон. | soccernews.ru