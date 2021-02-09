Харри Реднапп может вернуться к тренерской работе

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Харри Реднапп может вернуться к тренерской работеИзвестный специалист Харри Реднапп может стать возглавить "Борнмут". Он может сменить и. о. главного тренера Джонатана Вудгейта, сообщает Sky Sports. 

По информации источника, 8 февраля Реднапп побывал на тренировке команды, которая выступает в этом сезоне в Чемпионшипе. 

Напомним, что ранее с поста главного тренера "Борнмута" был уволен Джейсон Тиндалл.
73-летний Реднапп пока отрицает, что готов снова заняться тренерской работой. Англичанин уже был у руля "вишен" с 1983 по 1992 год. После ухода из "Бирмингема" в 2017 году, ветеран тренерского цеха остается без работы. 

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