Харри Реднапп может вернуться к тренерской работе

Известный специалист Харри Реднапп может стать возглавить "Борнмут". Он может сменить и. о. главного тренера Джонатана Вудгейта, сообщает Sky Sports.



По информации источника, 8 февраля Реднапп побывал на тренировке команды, которая выступает в этом сезоне в Чемпионшипе.

Напомним, что ранее с поста главного тренера "Борнмута" был уволен Джейсон Тиндалл.

73-летний Реднапп пока отрицает, что готов снова заняться тренерской работой. Англичанин уже был у руля "вишен" с 1983 по 1992 год. После ухода из "Бирмингема" в 2017 году, ветеран тренерского цеха остается без работы.



Читать также: Каррера может стать главным тренером клуба третьей итальянской лиги | http://soccernews.ru