Харри Реднапп может возобновить тренерскую карьеру в Африке

Известный английский тренер Харри Реднапп может вернуться к работе после почти трёхлетнего перерыва.

По информации Daily Star, в услугах 73-летнего специалиста заинтересована сборная Нигерии, которая ищет замену Герноту Рору.

Ранее Реднапп возглавлял "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Портсмут" и другие клубы. Последней его командой был "Бирмингем".

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