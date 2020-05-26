Харри Реднапп может возобновить тренерскую карьеру в Африке
Известный английский тренер Харри Реднапп может вернуться к работе после почти трёхлетнего перерыва.
По информации Daily Star, в услугах 73-летнего специалиста заинтересована сборная Нигерии, которая ищет замену Герноту Рору.
Ранее Реднапп возглавлял "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Портсмут" и другие клубы. Последней его командой был "Бирмингем".
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Турнирные таблицы
|Группа A
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|О
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|3
|9
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|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
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|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
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|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
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|Ангола
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|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
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