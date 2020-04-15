Харри Реднапп порекомендовал Кейну не переходить в "Манчестер Юнайтед"

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Харри Реднапп порекомендовал Кейну не переходить в "Манчестер Юнайтед"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп высказался по поводу новости о том, что нападающий "шпор" Харри Кейн может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает TalkSPORT.

"Кейн - не Месси и не Роналду, однако на данный момент в мире нет форварда лучше, чем он. Он бы идеально подошел "МЮ", как и любому другому клубу. Но я думаю сейчас "Манчестер Юнайтед" не лучше "шпор". Не сказал бы, что между клубами пропасть, обе команды хотят попасть а топ-4 в АПЛ. Кейну нужно рассмотреть предложения "Реала" и "Барселоны", - сказал Реднапп.

В текущем сезоне футболист забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах за "Тоттенхэм".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Нет!Чучело сгниет Харри на скамейке запасных!Вы его рост видели?Гном не просто закомплексует - весь его маразм и его психологические болезни обострятся на максимум!Лучше Кейну перейти в Реал...играть рядом с Бензема и Азаром мечтают чуть ли не все...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Тем более под руководством Зинедина Зидана ... )))ыыы))))))

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Raul Real
Raul Real

правильней будет под руководством ТРЕНЕРА, а не под руководством полевого игрока

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