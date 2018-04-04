Харри Реднапп: "Сомневаюсь в трансфере Головина в "Арсенал"

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Харри Реднапп: "Сомневаюсь в трансфере Головина в "Арсенал"Известный английский тренер Харри Реднапп высказался о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в лондонский "Арсенал".

"Допускаю ли переход Головина в "Арсенал"? Ему для этого нужно сыграть в обоих матчах с "Арсеналом" на очень высоком уровне. И показать себя на Чемпионате Мира - в июне многие клубы будут следить за футболистами сборных. Но вообще я сомневаюсь в трансфере. Российские игроки к нам, в Англию, приезжают редко", - приводит слова 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Реднапп дал совет ЦСКА, как обыграть "Арсенал". | soccernews.ru

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